Експерти Bellingcat створили карту перетину російськими військовими кордону з Україною

У Bellingcat також оприлюднили онлайн-реконструкцію випадків перетину кордону, передає Радіо Свобода з посиланням на сайт розвідувальної групи.

Команда Bellingcat, проаналізувавши супутникові знімки, дійшла до висновку, що є щонайменше 60 доріг для незаконного перетину російськими військами українського кордону.

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Крім того, у доповіді є опис близько 30 прикордонних переходів та тісних взаємозв’язків між усіма основними перетинами кордону і великими битвами у прикордонній зоні на Донбасі.

Докази підтверджують, що російські військові брали участь у війні протягом всього літа 2014 року, зазначили у Bellingcat.

Раніше УНІАН повідомляв, що експерти Bellingcat провели аналіз вторгнення російської армії в Україну, використовуючи пости у соцмережах. Використовуючи карту, аналітики визначили кластери і "вкидання", зіставивши інформацію із соцмереж, щоб зробити власні висновки.