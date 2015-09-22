Бойовики готують чергову провокацію: планують обстріляти Харцизьк під виглядом бійців АТО

Про це повідомляє Штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.

"Наше джерело повідомляє, що 21.09.15 російські куратори «ДНР» дали вказівку членам «поліції» і «МГБ» «ДНР» організувати підготовку постановочного сюжету про затримання української розвідувально-диверсійної групи в тилу "ДНР", - сказано у повідомленні.

"З цією метою поліцаї і «мгебісти» шукають безпритульних, яких планують одягнути у форму з українською символікою і представити у вигляді диверсантів", - стверджується у повідомленні.

Читайте такожБойовики на Донбасі залишають терористичні угруповання і відмовляються продовжувати контракти - штаб АТО

Також у штабі зазначили, що план терористів передбачає обстріл з мінометів мирних об'єктів Харцизька, після чого силами збройних структур бойовиків будуть спіймані "заслані українські пластуни".

За задумом терористів, "сюжет про затримання ДРГ відразу ж повинні висвітлити російські і сепаратистські ЗМІ у контексті звинувачення України в порушенні мирних домовленостей".