Бойовики "ДНР" погрожують Україні війною в разі її зближення з НАТО
16:56, 23 вересня 2015Війна
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Бойовики так званої ДНР пригрозили вийти з Мінських угод, якщо Київ почне процедури підготовки для вступу України в НАТО.
REUTERS
Про це заявив сьогодні ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляє один із сайтів сепаратистів.
"Заяви Порошенка і його представника на Мінських переговорах Кучми про необхідність вступу України в НАТО спрямовані на руйнування Мінських угод. Якщо Україна почне готувати референдум про вступ до НАТО або інші процедури, то "ДНР" відразу вийде з Мінських угод і приступить до очищення від київської окупації всієї території Донбасу", - цитує сайт терористів заяву ватажка "ДНР".
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Нагадаємо, раніше Захарченко закликав готуватися до нової війни з Україною.
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