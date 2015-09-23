Бойовики "ДНР" погрожують Україні війною в разі її зближення з НАТО

Про це заявив сьогодні ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляє один із сайтів сепаратистів.

"Заяви Порошенка і його представника на Мінських переговорах Кучми про необхідність вступу України в НАТО спрямовані на руйнування Мінських угод. Якщо Україна почне готувати референдум про вступ до НАТО або інші процедури, то "ДНР" відразу вийде з Мінських угод і приступить до очищення від київської окупації всієї території Донбасу", - цитує сайт терористів заяву ватажка "ДНР".

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Нагадаємо, раніше Захарченко закликав готуватися до нової війни з Україною.



