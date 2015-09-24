Місія ОБСЄ констатує, що на лінії зіткнення третій тиждень спостерігається тиша
Третій тиждень на лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях спостерігається відносна тиша, проте гуманітарна ситуація залишається напруженою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.
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"Третій тиждень наші спостерігачі констатують відносну тишу. У Донецькому регіоні ситуація навколо Горлівки залишається напруженою. Але навіть в Донецькому аеропорту цього тижня кількість обстрілів суттєво знизилася. В Луганському регіоні ми взагалі не спостерігали використання важкої зброї, і були дні, коли взагалі не порушувався режим тиші. А у понеділок режим тиші не порушувався ніде", - зауважив Александр Хуг.
Водночас він зазначив, що загроза відновлення протистояння залишається.
"Спеціальна моніторингова місія продовжує спостерігати якісь тренування з використанням зброї близько до лінії зіткнення, і це наводить на думку, щодо невпевненості (у затишші - УНІАН) з протилежного боку лінії протистояння і збільшує ризик ескалації", - сказав Александр Хуг.
Також він повідомив, що багато зброї залишається в зоні безпеки.
"Міни і снаряди, що не розірвалися, потрібно забрати із зони безпеки. Такі інструкції були ігноровані. Але кількість жертв від цих мін і снарядів продовжує зростати. Ті, хто встановлював ці міни, мають надати карти розміщення мін і знешкодити їх, оскільки гинуть люди, і немає можливості відновити пошкоджені газові й електричні лінії, а також вести сільськогосподарські роботи", - наголосив Александр Хуг.
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року. З того дня бойовики суттєво знизили активність.