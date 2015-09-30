Росія відправила на Донбас сороковий "гуманітарний конвой"

07:28, 30 вересня 2015
Війна
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Росія сьогодні відправила на Донбас 40-у автоколону з так званою "гуманітарною допомогою".

mchs.gov.ru

Про це повідомили в МНС країни, передають РИА Новости. "О 04.00 мск більше 100 автомобілів вийшли з Донського рятувального центру МНС і зараз направляються до державного кордону", - сказали в прес-службі МНС РФ.

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Офіційно заявляється, що "гумконвой" везе понад 1,2 тис. тонн гуманітарної допомоги": продукти харчування, в тому числі консерви, крупи, макаронні вироби, цукор, а також медикаменти.

Наприкінці червня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним переміщенням Росією на територію України колон вантажівок під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги" населенню Донецької і Луганської областей. Україна наполягає, щоб гуманітарна допомога провозилася через контрольовані українськими митниками пункти пропуску. Однак РФ продовжує переправляти "гумконвої" через підконтрольні бойовикам пункти.

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