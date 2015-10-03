Представники ЗСУ і бойовики "ЛНР" передали ОБСЄ координати складів зброї

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, повідомляє 112.ua.

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"1 жовтня представники ЗСУ передали координати деяких місць постійного складування озброєнь, представники "ЛНР" надали СММ розклад відведення озброєнь, координати деяких місць постійного складування і список, який вказує кількість танків, які передбачається відвести, включаючи їх типи і серійні номери", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 3 жовтня, стартував процес відведення Збройними силами України на певні відстані озброєння калібру менше 100 мм від лінії розмежування сторін, який триватиме 41 добу.