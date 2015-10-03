Представники ЗСУ і бойовики "ЛНР" передали ОБСЄ координати складів зброї
21:13, 03 жовтня 2015Війна
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Представники Збройних сил України та бойовики так званої ЛНР передали спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ координати місць складування озброєнь.
1 жовтня представники ЗСУ передали координати деяких місць постійного складування озброєнь / Фото УНІАН
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, повідомляє 112.ua.
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"1 жовтня представники ЗСУ передали координати деяких місць постійного складування озброєнь, представники "ЛНР" надали СММ розклад відведення озброєнь, координати деяких місць постійного складування і список, який вказує кількість танків, які передбачається відвести, включаючи їх типи і серійні номери", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у суботу, 3 жовтня, стартував процес відведення Збройними силами України на певні відстані озброєння калібру менше 100 мм від лінії розмежування сторін, який триватиме 41 добу.
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