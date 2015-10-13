За добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Як повідомляв УНІАН, ніч в зоні АТО пройшла спокійно, військові продовжують облаштовувати свої позиції.