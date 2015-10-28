ЗСУ відвели артилерію калібром менш як 100 міліметрів у секторі "С" - Генштаб

11:29, 28 жовтня 2015
Війна
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Збройні сили України відвели артилерію калібром менш як 100 мм у секторі "С".

УНИАН

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"На сьогодні відведення озброєнь в секторі "С" відбулося", - сказав він і відзначив, що артилерійські системи калібру менш як 100 мм - системи Д44 і Д48 - були відведені.

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Селезньов відзначив, що відведення відбувалося між 9.00 і 10.15 під контролем спостерігачів ОБСЄ.

Завтра і післязавтра, за його словами, відведення артилерійських систем триватиме. Зокрема, 30 жовтня - в районі Донецька.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Мінську Тристороння контактна група підписала угоду про відведення озброєнь калібром менш як 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

Сьогодні міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Збройні сили України і бойовики відводять техніку від лінії зіткнення за планом.

“Все відбувається згідно з планом, графіком. Сьогодні розпочалося відведення у трьох секторах артилерійських систем", - сказав він.

За словами міністра, цей етап триватиме впродовж трьох днів, після чого буде заслухано доповідь про виконання робіт із відведення озброєння.

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