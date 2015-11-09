Бойовики вели вогонь по всіх напрямках у зоні АТО, порушуючи перемир’я – штаб

Як повідомляє на своїй сторінці у Fcacebook прес-центр АТО, бойовики вели вогонь по всім секторам.

«Розпочинаючи з 18 години вечора вони з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на артемівському напрямку обстрілювали Майорськ, Зайцеве та Шуми. На луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї вели прицільний вогонь по нашим позиціям в районі Щастя. А на маріупольському напрямку по Широкиному працював снайпер», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, найбільше обстрілам російсько-терористичні найманці піддавали донецький напрямок: з озброєння БМП-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці шість разів обстрілювали захисників України в районі Авдіївки, тричі - Піски, а також вели вогонь по Верхньоторецькому, Красногорівці та Опитному.

Минула доба у зоні проведення АТО пройшла не спокійно. Поплічники терористів вели вогонь по всім секторам. Розпочинаючи ... Posted by Прес-центр АТО on 8 листопада 2015 р.

Загалом по нашим позиціям було здійснено 20 обстрілів. Українські військові і надалі в односторонньому порядку продовжують дотримуватися Мінських домовленостей.