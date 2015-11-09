У Держприкордонслужбі розповіли подробиці ДТП, у якій загинув один військовий і шестеро були поранені

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, повідомляє "112 Україна".

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"Вчора під Мар’їнкою трапилась ДТП. Прикордонний наряд рухався до місця служби в контрольний пункт на "Когуарі". На слизькій дорозі, поки з не до кінця встановлених причин, автомобіль перевернувся. В результаті цієї ДТП один прикордонник загинув, ще шість отримали травми різного ступеню важкості. Усі вони госпіталізовані до районних лікарень і на даний момент їм надана медична допомога. Загрози їхньому життю немає", - сказав Слободян.

Він зазначив, що за фактом ДТП призначено службове розслідування і технічну експертизу, яка визначить причини й обставини цієї події.

На уточнююче запитання, які версії ДТП можна назвати, речник Держприкордонслужби відповів: "Версії, звичайно, є. Однак, я їх поки не можу озвучувати, до моменту, поки, принаймні, не буде висновків комісії. Я можу сказати тільки те, що всі версії пов’язані з технічними несправностями автомобіля".