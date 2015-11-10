Особистого охоронця Пушиліна засудили на вісім років (відео)
13:10, 10 листопада 2015Війна
456 0
Ленінський райсуд Миколаєва виніс вирок охоронцю Пушиліна та ще одному терористу, які брали участь у бойових діях проти українських підрозділів у складі "ДНР".
REUTERS
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 4 українських військових
Повідомляється, що зловмисники приєдналися до бойовиків влітку 2014 у Донецьку. Один з них перебував в особистій охороні ватажка терористів Пушиліна, інший став гранатометником у "козачому" бандформування.
Досудове розслідування провадили слідчі Управління СБ України в Миколаївській області.
Згідно з рішенням суду терористів визнано винними за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Їх засуджено до восьми років позбавлення волі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter