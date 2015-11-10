Особистого охоронця Пушиліна засудили на вісім років (відео)

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

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Повідомляється, що зловмисники приєдналися до бойовиків влітку 2014 у Донецьку. Один з них перебував в особистій охороні ватажка терористів Пушиліна, інший став гранатометником у "козачому" бандформування.

Досудове розслідування провадили слідчі Управління СБ України в Миколаївській області.

Згідно з рішенням суду терористів визнано винними за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Їх засуджено до восьми років позбавлення волі.