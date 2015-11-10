Прокурор в суді почав зачитувати обвинувачення у справі російських ГРУшників Александрова та Єрофєєва

Як передає кореспондент УНІАН, Александров та Єрофєєв наполягали на зачитуванні акту в повному обсязі.

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Вони обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки без передбаченого законом дозволу), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво нею) і ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що прокуратура проситиме суд максимального покарання для російських спецпризначенців.

29 вересня Голосіївський райсуд Києва ухвалив рішення про передачу справи за обвинуваченням Александрова та Єрофєєва до Апеляційного суду Києва з подальшою передачею у Вищий спецсуд з розгляду кримінальних та цивільних справ України для визначення підсудності кримінального провадження.

Адвокати Єрофєєва та Александрова заявляли, що справа має розглядатися в Новоайдарському суді на Луганщині, де відбувалися події, які інкримінуються російським спецпризначенцям.

15 жовтня Вищий спецсуд України постановив, що справу за обвинуваченням Єрофєєва та Александрова розглядатиме Голосіївський райсуд Києва.

Захист російських спецпризначенців сподівається, що Вищий адміністративний суд України визнає їх військовополоненими з огляду на судову практику в США.