Протягом дня бойовики вели вогонь по позиціях військових на всіх напрямках – штаб АТО

Сьогодні в зоні проведення АТО терористи продовжували вести вогонь по українських позиціям на всіх напрямках.

Про це йдеться на офіційній сторінці прес-центру АТО у Facebook.

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«Як і в попередні дні, вони повністю нехтували Мінськими домовленостями. О 10.30 російсько-терористичні найманці вели вогонь з 82-мм мінометів. По населеному пункту Болотяне було випущено близько 40 мін. Також з мінометів путінські наймити обстріляли Майорськ. Із стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів п’ять разів обстрілювали Піски, а також вели вогонь по Опитному, Старогнатівці та Гранітному», - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що близько 13.00 в районі шахти Трудівська (Донецьк) було виявлено групу до 100 чоловік, переодягнутих у військову форму українського зразка. Поруч з ними було зафіксовано автомобільну техніку військового зразка і бронетранспортери.