За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає - штаб

12:58, 20 листопада 2015
Війна
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Лисенко заявив, що один військовий отримав поранення.

За добу в зоні АТО втрат немає / Фото УНІАН

За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Водночас, зауважив він, один військовослужбовець отримав поранення.

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