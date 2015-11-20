За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає - штаб

За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Водночас, зауважив він, один військовослужбовець отримав поранення.