ОБСЄ зафіксувала факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

В районі Донецького залізничного вокзалу місія спостерігала численні порушення режиму припинення вогню, а саме 21 вибух і кілька черг зі стрілецької зброї.

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У контрольованих урядом Красногорівці СММ зафіксувала 17 вибухів, у тому числі, вхідного і вихідного мінометного вогню.

СММ також відзначає, що ситуація залишалася в цілому спокійною в більшості регіонів Луганської області.

«Перебуваючи в підконтрольному так званій «ЛНР» населеному пункті Сокольники, члени місії чули один вибух невідомого походження приблизно зр 2-3 км на захід від позиції патруля»,- зазначається в звіті.

«В районі між пам’ятником князю Ігорю та блокпостом «ЛНР» біля мосту до Станиці Луганської СММ чула один вибух, після якого було 20 черг зі стрілецької зброї, що відбувалися на південному сході від позиції СММ», - йдеться в повідомленні.