Бойовики вночі знову обстріляли Старогнатівку, Піски та Авдіївку - штаб АТО

Бойовики з 18-ї години 29 листопада до 6-ї ранку 30 листопада 13 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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На Донецькому напрямку терористи з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли Старогнатівку, Піски та Авдіївку, а в Красногорівці застосували 82-міліметрові міномети.

На Артемівському напрямку також із кількох видів озброєння бойовики обстріляли Зайцеве, Луганське та Майорськ.