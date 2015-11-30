Бойовики вночі знову обстріляли Старогнатівку, Піски та Авдіївку - штаб АТО
08:40, 30 листопада 2015Війна
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На Артемівському напрямку також із кількох видів озброєння бойовики обстріляли Зайцеве, Луганське та Майорськ.
REUTERS
Бойовики з 18-ї години 29 листопада до 6-ї ранку 30 листопада 13 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
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На Донецькому напрямку терористи з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли Старогнатівку, Піски та Авдіївку, а в Красногорівці застосували 82-міліметрові міномети.
На Артемівському напрямку також із кількох видів озброєння бойовики обстріляли Зайцеве, Луганське та Майорськ.
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