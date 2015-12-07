Нерідко з боку бойовиків ведеться прицільний вогонь: Муженко розповів про "перемир'я" у зоні АТО

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів начальник Генштабу генерал армії Віктор Муженко.

При цьому часто вогонь просто в бік сил АТО, іноді з недолетами, іноді між бойовими порядками.

"Нерідко вогонь по наших позиціях ведеться прицільно. Це робиться з однією метою – спровокувати українську сторону на відповідь. Тим самим буде можливість звинуватити Україну в зриві Мінських домовленостей", - наголосив Муженко.

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Крім того, говорячи про бойові втрати, начальник Генштабу заявив, що серед українських військових вони значно знизилися.

"Ми виконуємо Мінські домовленості, відвели все озброєння, даємо можливість представникам ОБСЄ оглядати ці райони. Зараз є певні переміщення техніки, але вони пов'язані з бойовою підготовкою і ми повідомляємо про них представникам ОБСЄ", - розповів він про ситуацію на Донбасі.

Також Муженко додав: "Що стосується тієї сторони, то ми знаємо, що є райони, де їхня техніка, танки та артилерійські системи, що підлягали відводу, наближаються до переднього краю і є місця, куди не допускають представників ОБСЄ".

Вчора УНІАН повідомляв, що неподалік від міста Лутугине місія ОБСЄ виявила 12 великокаліберних гаубиць бойовиків. "Вранці 5 грудня спостерігачі зафіксували 12 одиниць 122-міліметрових гаубиць Д-30 в селищі Юр'ївка поблизу міста Лутугине, де відстань до фронту становить близько 20 км. При цьому озброєні бойовики погрожували зброєю фахівцям ОБСЄ", - сказав прес-секретар Адміністрації Президента України з питань АТО Мотузяник.