Бойовики "ДНР" незадоволені хронічними затримками із "зарплати"

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

"Наразі розмір заробітної плати бойовиків в т. зв. "армії ДНР" становить 15 тис. руб. для рядового і 20 тис. руб. для сержантського складу", - йдеться у його повідомленні.

Оперативні дані групи «Інформаційне Опір».Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують вест... Posted by Dmitry Tymchuk on 17 грудня 2015 р.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Донецьку серйозні проблеми з роботою. Місцеві жителі змушені працювати за їжу.

Бойовики зіткнулися з тим, що людям, які працюють, треба платити. Як зазначається, знайти гроші було нереально, і в хід були запущені стратегічні запаси – допомогу з Росії.