"Хто не працює без причини - хліб не отримає": В окупованому Донецьку видають зарплату консервами та сухпайками

В окупованому Донецьку серйозні проблеми з роботою. Місцеві жителі змушені працювати за їжу, пише Сегодня.

Бойовики зіткнулися з тим, що все ще працюючим в місті людям треба платити. Як пише видання, знайти гроші було нереально, і в хід були пущено стратегічні запаси – допомога з Росії.

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"Моя сусідка працює в університеті. Якось восени вона прийшла і з обуренням розповіла про те, що отримала "зарплату" – дві банки рибних консервів і півкіло гречки. У той же день подруга подзвонила і поділилася "радістю": в її школі вчителі теж отримали типу зарплату банками з тушенкою. Обидві були в жаху, питали, тепер завжди так буде?" – повідала Сегодня дончанка Марина Шевченко.

Оплата продуктами швидко стала поширеним явищем. Наприклад, після захоплення Дебальцевого бойовики розпорядилися видавати хліб у якості оплати за працю по відновленню ними ж зруйнованого міста.

"Хто не працює без причини, той хліб не отримає", – було сказано в оголошеннях.

За рік ситуація з оплатою продуктами в окупованих містах не сильно змінилася. Так званий "Центр зайнятості ДНР" не в змозі запропонувати добре оплачувану роботу на постійній основ, зате роздає тимчасове працевлаштування.

"Сусід влаштувався на такі роботи – ліхтарі міські лагодити. Потім дізнався, що за 10 годин роботи покладається оплата – армійський пайок. Плюнув на цю справу і залишив місто, – поділився донеччанин Сергій Тимко. – А ще мені розповідали, що на одному підприємстві зарплату працівникам видали... банками сметани. Причому не місцевого виробництва, а російського".

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Навесні цього року, коли вчителі та медпрацівники, які не бачили зарплат кілька місяців, були близькі до втрати свідомості, так званий "голова ДНР" Олександр Захарченко розпорядився організувати їм безкоштовне харчування.

"Може бути, десь воно і було організовано, але ми тільки чули про це, але не брали участь. Чекали, сміялися, мовляв, дожили – працюємо за миску супу. Але у нас такого не було, хоча колеги говорили, що їх годують. Потім стали виплачувати якісь гроші в гривнях, то в рублях", – розповіла медпрацівник Марія Куличенко.