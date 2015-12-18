Російський Су-24 вів розвідку над Азовським морем – АП

Про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, пише "112 Україна".

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"Співробітники бердянського загону доповіли про розвідувальний політ російського літака Су-24 над Азовським морем", - зазначив Лисенко.

Спікер АП також додав, що в районі проведення АТО зафіксовано 3 БПЛА бойовиків, які працювали за окремими напрямами, ще 2 безпілотника прикордонники бачили в небі поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом.

Зазначимо, раніше державна прикордонна служба заявила про збільшення фактів ведення російською стороною повітряної розвідки навпаки ділянок українсько-російського кордону, в зоні АТО і на адміністративному кордоні з Кримом. 16 грудня також був помічений проліт Су-24.