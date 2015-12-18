У Донецьку російські спецслужби вербували найманців для перекидання до Сирії - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"Продовжуються заходи з вербування найманців для участі у бойових діях на території Сирії. У період 7-10 грудня ц.р. в окупованому Донецьку перебувала група представників спеціальних служб РФ, які здійснювали вербування особового складу 1 АК для направлення у Сирію", - йдеться у повідомленні.

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