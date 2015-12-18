Бойовики у п'ятницю до 20 разів обстрілювали сили АТО, у Широкиному відбулася перестрілка

Як повідомляє прес-центр АТО, опівдні бойовики прицільно з зенітних установок та озброєння бойових машин піхоти обстріляли позиції сил АТО в районі селища Новгородське. Також вони гатили по цих же позиціях із гранатометів, великокаліберних кулеметів та вели снайперський вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, на цій ділянці лінії розмежування із великокаліберних кулеметів терористи обстрілювали селище Зайцеве.

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"Залишається складною ситуація й неподалік Донецька. Там проросійські бандформування з гранатометів та стрілецької зброї вели прицільний вогонь по наших позиціях в районі Красногорівки, із зенітних установок - по Мар'їнці, неприцільно із великокаліберних кулеметів та снайперської зброї били по Пісках", - йдеться також у повідомленні.

Було неспокійно сьогодні й у Широкиному, де по українських позиціях бойовики вели інтенсивний прицільний обстріл зі стрілецької зброї. Щоб подавити вогневі точки противника, підрозділи сил АТО змушені були із штатного стрілецького озброєння відкрити вогонь у відповідь.

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Крім того, зазначається, що на Луганщині бойовики двічі обстріляли українські сили з мінометів калібру 82 мм, але прес-центр АТО не повідомляє, де саме це відбулося.