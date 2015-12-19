За добу в зоні АТО п'ятеро українських військових отримали поранення, загиблих немає – Лисенко
13:30, 19 грудня 2015Війна
310 0
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції п'ятеро українських військових отримали поранення, загиблих немає.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики "ДНР" незадоволені хронічними затримками із "зарплати"
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих, на щастя, немає, але поранення отримали п'ятеро українських військових", - сказав він.
Нагадаємо, вранці в прес-центрі повідомили, що ситуація в зоні АТО ускладнюється: за минулу добу бойовики 59 разів обстріляли українські позиції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter