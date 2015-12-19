За добу в зоні АТО п'ятеро українських військових отримали поранення, загиблих немає – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих, на щастя, немає, але поранення отримали п'ятеро українських військових", - сказав він.

Нагадаємо, вранці в прес-центрі повідомили, що ситуація в зоні АТО ускладнюється: за минулу добу бойовики 59 разів обстріляли українські позиції.