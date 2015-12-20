Бойовики за день 35 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО - штаб

Проросійські терористи не припиняють провокації: сьогодні вони 35 раз обстріляли українські позиції в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Найскладнішою залишається ситуація в районі Донецького аеропорту, де зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем бойовики близько 20 разів обстрілювали позиції наших військ в районі Пісків, Опитного та Авдіївки. Опорні пункти українських підрозділів у районі Красногорівки двічі опинялися під неприцільним вогнем противника, який застосував міномети калібру 82 мм. Також у Донецькій області в сторону наших позицій з окупованого Лозового бойовики били з протитанкових ракетних комплексів", - зазначили в штабі.

У Луганській області бандити знову використовували заборонений Мінськими домовленостями 120-мм міномет, з якого вони неприцельно вдарили в бік одного з підрозділів сил АТО поблизу Станиці Луганської.

Крім того, на Маріупольському напрямку бойовики прицільним вогнем зі стрілецької зброї провокували українських вояків у районі Гранітного.

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У штабі зазначили, що залишається напруженою ситуація і на північних околицях Горлівки, де загарбники били по українських позиціях зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів в районі Майорска, і з таких же кулеметів та 82-мм мінометів – біля Зайцевого. Неподалік Новгородського українських воїнів выцілював ворожий снайпер.

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Українські бійці стійко утримують зайняті позиції, разом з тим на провокації супротивника не піддаються, зазначили в штабі.