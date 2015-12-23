Кремлівський пропагандист опублікував відео руїн Луганського аеропорту з висоти пташиного польоту
16:46, 23 грудня 2015Війна
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Відео руїн Луганського аеропорту оприлюднив британський журналіст, який працює на бойовиків.
Скріншот відео
Як відомо 1 вересня 2014 року військові проривали оточенну російськими військовими територію аеропорту.
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Окрім того, 14 червня аеропорту Луганська сталася катастрофа Іл-76, на борту якого перебувало 49 осіб.
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