Кремлівський пропагандист опублікував відео руїн Луганського аеропорту з висоти пташиного польоту

Відео руїн Луганського аеропорту оприлюднив британський журналіст, який працює на бойовиків.

Як відомо 1 вересня 2014 року військові проривали оточенну російськими військовими територію аеропорту. Читайте такожРосійські військові розкрадають металеві конструкції Донецького аеропорту - розвідка Окрім того, 14 червня аеропорту Луганська сталася катастрофа Іл-76, на борту якого перебувало 49 осіб.

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