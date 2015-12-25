В АП заявили, що не всі бойовики залишили Комінтернове: деякі ховаються серед мирних жителів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вчора основні сили бойовиків залишили Комінтернове. Також звідти була виведена військова техніка супротивника», - сказав Лисенко.

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За його словами, це сталося після чергового візиту і вимоги місії ОБСЄ й завдяки зусиллям української дипломатії.

За оперативною інформацією, невелика кількість бойовиків залишилася в цьому селі, ховаючись в будинках і переодягнувшись у цивільне.

Лисенко зазначив, що ситуація досі "перебуває під повним контролем сил АТО".