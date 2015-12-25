Бойовики порушують усі можливі угоди: за добу більше 35 збройних провокацій проти сил АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

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«Проросійські бандформування порушують всі можливі угоди про припинення вогню. Дії їх ватажків не піддаються логіці. Крім обстрілу з 82-мм і 120-мм мінометів селища Водяне, яке знаходиться в «сірій зоні» біля Маріуполя, російсько-терористичні війська значно активізувалися і на інших напрямках», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу АТО, з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики стріляли в бік українських позицій в районі н. п. Новгородського, Зайцевого, Майорська, Луганського, Пісків, Опитного, Мар'їнки та інших.

В штабі не виключають, що така активізація бойовиків може бути пов'язана з прибуттям на тимчасово окуповані території Донбасу чергового так званого «гуманітарного конвою» з території Російської Федерації, вантажем якого є не тільки продукти харчування і предмети першої необхідності, а також зброя і боєприпаси для бойовиків.

«Також це може бути своєрідною помстою за вимушений вихід незаконних формувань з н. п. Комінтерново, що стало болючим ударом по амбіціях російських військових стратегів», - наголошується в повідомленні.