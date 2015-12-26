Українські військові запобігли спробі диверсії на складах з боєприпасами на Харківщині

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

"Умілими діями командування і особового складу підрозділу диверсія не була допущена. Ситуація контролюється, на місце події з метою з'ясування причин та обставин, вирушила комісія на чолі із заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня на складах з озброєнням неподалік Сватового сталася пожежа. На складах зберігалося близько 3,5 тис. тонн боєприпасів. Займання вдалося згасити 5 листопада. В результаті інциденту постраждало 1705 квартир і будинків, а також 16 осіб. Ще 4 місцевих жителів загинули. Існує кілька версій причин загоряння складу. Одна з них – недбалість посадових осіб, друга – теракт.