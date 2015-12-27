З початку доби зафіксовано 22 епізоди відкриття бойовиками вогню

Як зазначається в повідомленні, бойовики проросійських збройних формувань продовжують порушувати режим "повної тиші". З початку доби зафіксовано 22 епізоди відкриття ними вогню по наших позиціях. Здебільшого це неприцільні обстріли з метою виклику вогню у відповідь.

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«Лише одного разу бойовики били безпосередньо по опорних пунктах сил АТО: в районі селища Опитне з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, «працював» і ворожий снайпер», - зауважують у прес-центрі.

Окрім того, бойовики продовжують порушувати «тишу» біля Донецького аеропорту та північніше Горлівки. З гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів незаконні збройні формування сьогодні гатили біля Пісків, Опитного, Новгородського, Майорська та Луганського.

«Впродовж дня потреби у наших бійців відкривати вогонь у відповідь не було», - підкреслюється в повідомленні штабу АТО.