Поблизу Новгородського по позиціях сил АТО "працював" снайпер – штаб

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

За даними прес-центру, «починаючи з 11 години дня бандити неприцільно зі стрілецької зброї обстріляли наші позиції в районі Новгородського. Крім того, біля цього населеного пункту українських воїнів намагався вразити ворожий снайпер».

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Найбільше епізодів застосування бойовиками зброї зафіксовано біля тимчасово окупованого Донецька – 5 раз кремлівські найманці відкривали в бік опорних пунктів сил АТО в Пісках вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. Там же противник один раз неприцільно вдарив з 82-мм мінометів і автоматичних станкових гранатометів. На цій же ділянці лінії розмежування окупанти обстріляли наших воїнів у Опитному.

«Сили АТО вогонь у відповідь не відкривали», - додали в прес-центрі.