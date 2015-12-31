Гранатомети, кулемети та БМП: У передноворічну добу бойовики 31 раз обстріляли позицій військових

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, вчора, 30 грудня, ввечері загарбники двічі зі стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та ручних протитанкових гранатометів прицільно обстрілювали позиції наших військ біля Мар’їнки.

Як зазначається, не припиняє ворог вести вогонь і північніше тимчасово окупованої кремлівськими найманцями Горлівки.

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З 82-мм мінометів бандити двічі били в бік наших захисників в районі селища Зайцеве. Неподалік Новгородського бандити близько десяти разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

"На ділянці лінії розмежування сторін, що розташована на межі Донецької та Луганської областей, російсько-терористичні війська гатили в бік бійців української армії з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП", - йдеться у повідомленні.

Біля Донецького аеропорту підконтрольні російській владі злочинці чинили збройні провокації в Опитному та Пісках.

З опівночі ворог в зоні проведення АТО зброю не застосовував.