Начальник Генштабу під час зустрічі з головою ОБСЄ обговорили питання безпеки бійців АТО

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

"Зустріч була присвячена налагодженню більш тісної взаємодії Збройних сил України зі Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

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Також серед обговорених питань головна увага приділялася безпеці військовослужбовців ЗСУ. Муженко зазначив, що українські військові дотримуються режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування на сході України.

Сторони приділили увагу й підвищенню ефективності діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Наприкінці зустрічі Муженко подякував послу Апакану за ефективну роботу місії ОБСЄ і запевнив у повній підтримці і зацікавленості ЗСУ в подальшому розвитку співробітництва.