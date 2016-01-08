Під Донецьком знайшли арсенал бойовиків із гранатометами, танковими снарядами та патронами (фото)

В населеному пункті Бугас Волновахського району Донецької області працівники військової контррозвідки та відділення Військової служби правопорядку військової комендатури Маріуполя виявили схрон з боєприпасами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

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"В лісосмузі поблизу населеного пункту Бугас було виявлено схрон зі зброєю та боєприпасами серед яких: гранатомет РПГ-22 і декілька пострілів до РПГ-7, ручні гранати Ф-1, РГД, РГО, запали, пристрій для встановлення розтяжки, 2 танкових кумулятивних снаряди, сигнальні ракети, димові шашки, а також одна граната до підствольного гранатомету ГП-25 з написом російською мовою "На память от разведки 3 полка" і велика кількість патронів розсипом калібру 12,7 мм, 5,45 мм, 7,62 мм, 9 мм, а також 9 цинків патронів калібру 5,45 мм та 7,62 мм", - йдеться в повідомленні.

"Деякі особливості схованки і її особливі прикмети свідчать про те, що схрон належить диверсійно-розвідувальній групі російських найманців", - підкреслили у штабі АТО.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до злочину.