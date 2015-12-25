У Міноборони назвали ціль "повзучої" окупації Комінтернового бойовиками

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Степан Полторак заявив на брифінгу.

“Учора вони намагалися спровокувати Збройні сили на порушення Мінських угод. Вони дуже добре підготувалися, увійшли в цей населений пункт та ще у декілька населених пунктів східніше Комінтернового. Розгорнули там активну діяльність, провокували наші Збройні сили. А коли ми поставили питання перед ОБСЄ, і група ОБСЄ туди потрапила, то вони відразу вивели всю техніку і близько 20 своїх людей переодягнули під мирне населення, ці люди залишились там”, - сказав Полторак.

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Також він додав, що всі ці дії ворога викликали в українських ЗМІ панічні настрої - “все пропало, треба наступати”. Ворог розраховував, що Збройні сили піддадуться паніці і розпочнуть наступ на Комінтернове для того, щоб звинуватити Збройні сили в порушенні Мінських угод.

“Ми витримали цю ситуацію, ми не здали жодного населеного пункту і ми контролюємо ситуацію. На сьогодні ситуація в зоні Маріуполя контрольована”, - запевняє Полторак.

Міністр додав, що, на жаль, і окремі українські політики підштовхували військове керівництво до того, щоб воно піддалось на провокації ворога.