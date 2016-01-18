ДПСУ помітила політ російського бомбардувальника Су-24 біля кордону з окупованим Кримом

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Згідно з повідомленням, за добу обстрілів блокпостів, де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями ЗСУ, не було.

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Прикордонники Донецького загону зафіксований проліт над акваторією Азовського моря безпілотного літального апарату.

"На адміністративному кордоні з АР Крим прикордонники Бердянського загону спостерігали політ над тимчасово окупованою територією російського реактивного літака Су-24. Поінформовано відповідний підрозділ ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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