Жителі Горлівки побили офіцера ЗС Росії - розвідка
13:27, 19 січня 2016Війна
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На тимчасово окупованих територіях Донбасу посилюється негативне ставлення місцевого населення до особового складу російських окупаційних військ.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"17 січня в Микитівці (район міста Горлівка) місцевим населенням був побитий старший офіцер ЗС РФ, який у стані алкогольного сп'яніння неадекватно поводився в громадському місці, погрожуючи зброєю", - йдеться у повідомленні.
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Також розвідники відзначають чергові факти самостійного захоплення військовослужбовцями ЗС РФ житла в Іловайську, залишеного вимушеними переселенцями.
Раніше українська розвідка повідомляла, що бойовики на Донбасі стріляють у громадських місцях і розкрадають зброю та майно.
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