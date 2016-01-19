Жителі Горлівки побили офіцера ЗС Росії - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"17 січня в Микитівці (район міста Горлівка) місцевим населенням був побитий старший офіцер ЗС РФ, який у стані алкогольного сп'яніння неадекватно поводився в громадському місці, погрожуючи зброєю", - йдеться у повідомленні.

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Також розвідники відзначають чергові факти самостійного захоплення військовослужбовцями ЗС РФ житла в Іловайську, залишеного вимушеними переселенцями.

Раніше українська розвідка повідомляла, що бойовики на Донбасі стріляють у громадських місцях і розкрадають зброю та майно.