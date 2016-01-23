Голова АТЦ розповів про "внутрішні війни" і боротьбу за владу серед бойовиків на Донбасі

На тимчасово окупованих територіях Донбасу панує атмосфера недовіри між самими бойовиками, їх польовими командирами і російськими офіцерами. "Внутрішні війни" часто влаштовують під гаслами протидії "казнокрадству".

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Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів керівник Антитерористичного центру при СБУ Віталій Маліков, зазначивши, що мова йде про конфлікти як всередині "владного середовища" — між ватажками та угрупованнями бойовиків, так і з представниками російських формувань, які іноді переростають у збройні сутички.

"В цілому на тимчасово окупованих територіях панує атмосфера взаємної недовіри між російськими офіцерами і місцевими польовими командирами. Незгодні з політикою керівництва "республік" члени незаконних збройних формувань, насамперед козацьких підрозділів, відмовляються розформовуватися, входити до новостворених "корпусів" і "бригад", дезертирують і все частіше вступають у збройні сутички з представниками "офіційної влади", - розповідає Маліков.

За інформацією керівника АТЦ, зараз загострюється конфлікт у селищі Озерянівка (передмістя Горлівки — ред.), де співробітники ГРУ спільно з "силовиками" "ДНР" оточують бойовиків "загону спецпризначення "Троя", який звинуватив військове керівництво республіки" у тотальній корупції та кримінальних елементах в "органах влади".

"Більшість внутрішньополітичних конфліктів пов'язані насамперед з боротьбою керівників псевдореспублік за посади, доступ до фінансових ресурсів, а також з перерозподілом сфер впливу в тіньовому бізнесі на окупованих територіях. Наприклад, керівник "ДНР" Олександр Захарченко відсторонює від займаних посад нелояльних "міністрів" і службовців своєї "адміністрації", які контролюють окремі незаконні збройні формування, оскільки прагне встановити контроль над усіма фінансовими потоками "республіки". Для цього використовуються "МГБ ДНР" та інші підконтрольні Захарченку "силові структури", що здійснюють перевірки, "силові акції" і арешти непокірних бойовиків", - розповів Маліков.

Він додав, що триває конфлікт між Захарченком і "секретарем Ради національної безпеки і оборони ДНР", екс-командиром бригади "Восток" Олександром Ходаковським, який хоче очолити фейкову республіку.

"Для зменшення впливу Ходаковського Захарченко, під виглядом реорганізації, намагався зарахувати 1,5 тис. бойовиків "11-го полку" (колишня бригада "Восток" — ред.) у штат "МВС ДНР". Але після особистих консультацій Ходаковського з кураторами з Москви було прийнято рішення залишити "11-й полк" у складі "1-го армійського корпусу ДНР". Між бойовиками підконтрольних Захарченку підрозділів "1-го АК ДНР" і "полком Ходаковського" тривають постійні конфлікти. Для посилення контролю над ситуацією керівник "ДНР" сформував "окремий полк спецпризначення МО ДНР" та "батальйон "Легіон" МНС ДНР", які виконують тільки його особисті накази", - говорить Маліков.

Відзначимо, раніше в АТЦ також повідомили, що в "ДНР" і "ЛНР" бойовики створюють аналоги "політичних партій", готуючись до місцевих "виборів".