Бойовики сьогодні 10 разів обстріляли українських військових

У зоні проведення антитерористичної операції бойовики сьогодні 10 разів обстріляли опорні пункти Збройних сил України.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 у Facebook.

За даними штабу, протягом дня всі випадки порушень умов перемир’я зафіксовано на Донецькому напрямку. Так, неподалік тимчасово окупованої Горлівки бойовики вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по нашим опорним пунктам неподалік Новгородського та Зайцевого.

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Зі стрілецької зброї члени незаконних збройних формувань обстріляли наші позиції в Опитному, Пісках та Луганському.

Загалом з початку доби кремлівські найманці 10 разів порушували режим «повної тиші», додали у штабі.