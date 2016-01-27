Порошенко заявив, що держоборонзамовлення на цей рік збільшать на 34% в гривневому еквіваленті

Про це він сказав сьогодні на засіданні РНБО, повідомили в прес-службі глави держави.

«Кажучи про Державне оборонне замовлення на 2016 рік, глава держави звернув увагу на його збільшення у гривневому еквіваленті на 34%», - йдеться в повідомленні.

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«Минулого та позаминулого року вітчизняний ВПК в основному приводив до боєздатного стану наявне озброєння та техніку, ремонтував пошкоджене в боях, а також ставив до озброєння модернізовані зразки військової техніки. Сьогодні, відповідно до завдань, маємо забезпечити Збройні сили України новою технікою, яка відповідає найвищим вимогам сучасних бойових дій», – наголосив Порошенко, зауваживши, що при цьому буде враховано досвід сучасних бойових дій.

Глава держави підкреслив, що нині держава орієнтується на виробництво та закупівлю нових озброєнь та техніки, розроблених за останні два роки вітчизняними конструкторськими бюро.

Порошенко також наголосив, що вже цього року мають бути не лише представлені дослідні зразки, а й запущено їхнє серійне виробництво. «Ми нарощуємо фінансування дослідно-конструкторських робіт, щоб значно розширити номенклатуру військової продукції, яка виробляється вітчизняним ВПК», – сказав Верховний Головнокомандувач.

Президент висловив переконання, що Україні важливо передбачити поступове створення виробництва імпортної продукції, яку вона зараз змушена закуповувати. Йдеться про новітню електроніку, засоби зв'язку, засоби контр-батарейної боротьби, новітні радари, засоби радіоелектронної боротьби на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Окремо глава держави звернув увагу присутніх на необхідність проведення найближчим часом аналізу і уточнення існуючих державних проектів. Йдеться про програму створення військово-транспортного літака Ан-70, державну цільову оборонну програму будівництва кораблів класу «корвет» та державну цільову програму створення багатофункціонального ракетного комплексу «Сапсан».

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Порошенко також нагадав, що раніше Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо створення нового ракетного озброєння в рамках проекту «Вільха». Він констатував, що роботи ведуться досить інтенсивно, і висловив сподівання, що перші результати будуть вже найближчим часом.