В АП заговорили про ескалацію ситуації у зоні АТО: бойовики застосовують важке озброєння, триває "снайперська війна"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора обстановка на сході України дещо загострилася. Противник збільшив кількість обстрілів та став частіше застосовувати важке озброєння – міномети та бронетехніку. Також триває «снайперська війна», - заявив він.

За словами Лисенка, на Луганському напрямку у Слов’яносербському районі противник здійснив один постріл з протитанкової керованої ракети (ПТКР).

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На Донецькому напрямку бойовики порушували режим тиші по всьому фронту. «Зокрема, важке озброєння ворог застосовував на Світлодарській дузі та в районі Горлівки. Переважна частина обстрілів НЗФ була прицільною. Натомість у районі Донецького аеропорту (від Авдіївки до Пісок) бойовики зменшили кількість провокацій та не застосовували важке озброєння», - зауважив речник.

На Маріупольському напрямку противник зосередив свою активність поблизу Красногорівки та Мар’їнки.

Зокрема, там бойовики тричі застосували 82-мм міномети, двічі – 120-мм міномети та 1 раз – обстріляли українські позиції з БМП. Також активно працюють ворожі снайпери, які засіли на околицях Донецька (в селищі Трудовські), поінформував Лисенко.