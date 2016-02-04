Політолог розповів, чому Росія хоче контролювати Донбас і шукає для цього лазівки в Мінських угодах

Про це в своїй думці на "Новом времени" пише російський політолог Дмитро Орєшкін.

Зазначається, що віддати Донбас Україні просто так, безкоштовно, абсолютно не в інтересах Кремля, де сподіваються за допомогою бунтівного регіону зберігати сусідню державу у хворобливому стані і тиснути на неї при необхідності.

При цьому поводитися з тією невимушеністю у Росії не виходить: позиції все більш невигідні, а економіка нікудишня. Кремль, продовжує автор, продовжить підписувати різні невиразні документи, які можна інтерпретувати і так, і сяк. Мінські угоди — яскравий тому приклад, вважає Орєшкін.

Москва, на його думку, напевно зажадає міжнародного контролю над кордоном і спробує домогтися пріоритетних прав для пропуску тих, кого вона вважає за необхідне. Далі все просто, продовжує автор: друкуєш десятки тисяч дипломатичних паспортів і пускаєш кого хочеш. Іншими словами, простір для маніпуляцій дуже великий.

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При цьому, зазначає автор, є ще один варіант: піти шляхом Придністров'я і запропонувати жителям Донбасу російське громадянство. У такому випадку, оскільки є громадяни - значить, потрібно захищати їхні інтереси. Для цього необхідний миротворчий контингент - наприклад, російський, а не тільки ОБСЄ, пише Орєшкін.

"Кремль не піде з Донбасу остаточно і безповоротно. За задумом Росії, там обов'язково має залишатися "черевик у дверях", щоб вони у жодному разі не зачинилися", - підсумував політолог.

Повний текст думки читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 5 лютого 2016 року.