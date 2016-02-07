Бойовики перекинули до Горлівки артилерійські установки "Гвоздика" - розвідка

Минулої доби бойовики перекинули до тимчасово окупованої Горлівки з Донецька артилерійську бригаду, на озброєнні якої знаходяться 122-мм САУ “Гвоздика”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Противник проводить перегрупування військ та зосередження засобів вогневого ураження у районі Горлівки. Протягом доби до міста перекинуто підрозділ зі складу окремої артилерійської бригади (Донецьк) 1 АК, на озброєнні якого 122-мм САУ "Гвоздика", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, в управлінні додали, що в інших окупованих населених пунктах: Широка Балка, Михайлівка, Торез та Безіменне також знаходиться важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, зокрема, міномети, танки та 122-мм РСЗВ “Град”.

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"Зазначене є черговим грубим порушенням Мінських домовленостей. Інформація доведена представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - підкреслили у відомстві.