Бойовики перекинули до Горлівки артилерійські установки "Гвоздика" - розвідка
В інших окупованих населених пунктах знаходиться важке озброєння, зокрема міномети, танки та 122-мм РСЗВ “Град”.
Минулої доби бойовики перекинули до тимчасово окупованої Горлівки з Донецька артилерійську бригаду, на озброєнні якої знаходяться 122-мм САУ “Гвоздика”.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Противник проводить перегрупування військ та зосередження засобів вогневого ураження у районі Горлівки. Протягом доби до міста перекинуто підрозділ зі складу окремої артилерійської бригади (Донецьк) 1 АК, на озброєнні якого 122-мм САУ "Гвоздика", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, в управлінні додали, що в інших окупованих населених пунктах: Широка Балка, Михайлівка, Торез та Безіменне також знаходиться важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, зокрема, міномети, танки та 122-мм РСЗВ “Град”.
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"Зазначене є черговим грубим порушенням Мінських домовленостей. Інформація доведена представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - підкреслили у відомстві.