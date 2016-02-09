Генштаб: чисельність бойовиків і російських військових на Донбасі становить 34 тисячі

Про це в ефірі радіо "Свобода" сказав речник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Владислав Селезньов. "Загальна цифра бойовиків та російських вояків на тимчасово окупованій території України, саме на сході, складає 34 тис., – зазначив Селезньов. – З них приблизно 7 тис. – це кадрові військові, і мова йде не лише про військових інструкторів, а і тих, хто безпосередньо бере участь у диверсіях, терактах та спробах штурму наших позицій вздовж усієї лінії розмежування".

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Як повідомив напередодні начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, на окупованій території сходу перебувають 7 тис. російських військових. На початок 2015 року, за даними, оприлюдненими секретарем РНБО Олександром Турчиновим, загальна чисельність військового угрупування на сході України становила понад 38 тис. осіб, серед них 8,5 тис. були військовослужбовцями регулярних військ Росії.

Минулого тижня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що за 9 місяців - з січня по вересень 2015 року, на Донбасі загинули 627 російських військових, понад 2 тис. були поранені.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, а є тільки "добровольці".