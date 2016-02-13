В Іловайськ прибуло два ешелони з військовою технікою для бойовиків - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Підтверджено чергові факти поповнення особовим складом, озброєнням та військовою технікою, боєприпасами і пально-мастильними матеріалами підрозділів збройних сил РФ на окупованих територіях», - йдеться в повідомленні.

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Розвідкою зафіксовано прибуття до залізничної станції Іловайськ двох ешелонів з військовою технікою (15 платформ), дизельним пальним (до 180 тонн), боєприпасами та матеріально-технічними засобами (10 вагонів).

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До району Боково-Платове (західне передмістя міста Антрацит) зафіксовано прибуття російських найманців. «Після бойового злагодження у складі підрозділів (взвод-рота) ними будуть доукомплектовані з’єднання і частини 2 АК», - зазначає ГУР Міноборони.