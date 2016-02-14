Бойовики з мінометів обстріляли низку позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в соцмережі. "Продовжуються мінометні обстріли українських укріплень в Зайцевому та Майорську. Тут ворог застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм. Також під мінометний вогонь потрапили наші опорні пункти в Красногорівці, Верхньоторецькому, Талаківці та Павлополі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОбстріл КПВВ у Золотому: в Луганській ВЦА розповіли про стан пораненого військового"Після бойових зіткнень, які відбулися неподалік Мар’їнки в першій половині дня, противник продовжував в цьому районі вести вогонь по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї", - зазначили в прес-центрі.

Крім цього у прес-центрі повідомили, що неспокійно було й на інших ділянках. З великокаліберних кулеметів та гранатометів бойовики обстріляли опорні пункти Збройних сил України в Опитному, Пісках, Троїцькому та Авдіївці.