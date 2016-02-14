Бойовики з мінометів обстріляли низку позицій сил АТО
В зоні проведення АТО проросійські бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України. Протягом минулої доби вони 69 разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах на Донецькому та Маріупольському напрямках.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в соцмережі. "Продовжуються мінометні обстріли українських укріплень в Зайцевому та Майорську. Тут ворог застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм. Також під мінометний вогонь потрапили наші опорні пункти в Красногорівці, Верхньоторецькому, Талаківці та Павлополі", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожОбстріл КПВВ у Золотому: в Луганській ВЦА розповіли про стан пораненого військового"Після бойових зіткнень, які відбулися неподалік Мар’їнки в першій половині дня, противник продовжував в цьому районі вести вогонь по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї", - зазначили в прес-центрі.
Крім цього у прес-центрі повідомили, що неспокійно було й на інших ділянках. З великокаліберних кулеметів та гранатометів бойовики обстріляли опорні пункти Збройних сил України в Опитному, Пісках, Троїцькому та Авдіївці.