За минулу добу в зоні АТО поранено двох військових - Лисенко

Протягом минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції внаслідок обстрілів бойовиками поранено двох українських військовослужбовців, загиблих немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби проросійські бойовики 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.