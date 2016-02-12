За минулу добу в зоні АТО поранено двох військових - Лисенко
13:05, 12 лютого 2016Війна
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Загиблих серед українських військовослужбовців немає.
Внаслідок обстрілів бойовиками поранено двох військових / Фото УНІАН
Протягом минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції внаслідок обстрілів бойовиками поранено двох українських військовослужбовців, загиблих немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби проросійські бойовики 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
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