З Горлівки до РФ відправили тіла російських військових, які загинули у районі Зайцевого - розвідка
11:25, 16 лютого 2016Війна
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Підтверджено чергові втрати військовослужбовців збройних сил РФ - з Горлівки відправлено тіла російських військових, які загинули в районі Зайцевого.
REUTERS
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму офіційному сайті.
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"15 лютого з моргу Горлівки до Росії відправлено три цинкові труни з тілами військовослужбовців ЗС РФ, які загинули під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань у районі Зайцевого", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що один військовослужбовець Збройних сил (ЗС) Росії загинув та один отримав поранення під час висування у складі диверсійної розвідувальної групи у районі Зайцевого.
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