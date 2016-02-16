З Горлівки до РФ відправили тіла російських військових, які загинули у районі Зайцевого - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму офіційному сайті.

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"15 лютого з моргу Горлівки до Росії відправлено три цинкові труни з тілами військовослужбовців ЗС РФ, які загинули під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань у районі Зайцевого", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що один військовослужбовець Збройних сил (ЗС) Росії загинув та один отримав поранення під час висування у складі диверсійної розвідувальної групи у районі Зайцевого.