У Донецькій області через обстріли з боку бойовиків завтра закриють пункт пропуску "Мар‘їнка"

Як повідомляє прес-служба штабу АТО, рішення про закриття пункту прийнято у зв'язку із значним збільшенням кількості обстрілів незаконними збройними формуваннями позицій Збройних сил України та цивільної інфраструктури.

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За словами заступника командувача АТО Анатолія Кравчука, тільки за минулу добу супротивник 79 раз відкривав вогонь у напрямку КПВВ.

"Для забезпечення безпеки мирного населення ми ухвалили рішення припинити роботу пропускного пункту "Мар‘їнка" з 17 лютого", - сказав заступник командувача.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого у Донецькій області через обстріли бойовиками закрили на невизначений термін контрольний пункт в'їзду-виїзду "Зайцеве".

16 лютого представник штабу АТО повідомив, що вночі бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в Мар'їнці. Він також зазначив, що "сьогодні не йде мова про відкриття КП "Зайцеве", оскільки ситуація там далека від спокійної.

На даний час у Донецькій області на лінії розмежування з окупованою територією діють тільки КПВВ "Новотроїцьке" і "Гнутове" на маріупольському напрямку.