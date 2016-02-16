Хуг заявляє про завезення бойовиками у Зайцеве людей для "інформування" місії ОБСЄ про обстріл селища

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг повідомив на брифінгу в Донецьку.

Таким чином, він прокоментував ситуацію в селищі Зайцеве, яке вночі було обстріляним. Зокрема, його попросили відповісти, чому спостерігачі не проаналізували у селищі місця враження після обстрілу, а також чому представники місії поспілкувалися тільки з трьома особами в той час, коли значно більша кількість людей хотіла поспілкуватися з спостерігачами ОБСЄ.

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Відповідаючи на питання, Хуг заявив, що знає людину, яка задає це питання. “Для тих, хто не знає, ця жінка представляє «Міністерство інформації» і працює разом з Басуріним з так званого «Міністерства оборони» тут у Донецьку”, - заявив Хуг.

“Коли ми вже збиралися покинути селище, група цивільних громадян знаходилась на дорозі, але вони не були місцевими жителями цього селища. І я також бачив, як Басурін ховався у домі, який знаходився за цією групою осіб. Коли ми покинули селище, Басурін обігнав нас на своїй машині на шляху в Донецьк. Ви можете передати Басуріну, що я готовий спілкуватися з ним напряму, не обов’язково автобусом завозити людей для того, щоб зробити це спілкування непрямим”, - заявив Хуг.

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При цьому він повідомив, що спостерігачам місії стало відомо, що у селі після обстрілу залишились воронки, і що спостерігачі хотіли проаналізувати ці місця, але бойовики «ДНР» не мали змоги захистити спостерігачів від стурбованих людей.