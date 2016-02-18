Угруповання РФ на Донбасі посилюється: до Антрацита прибули дві роти російських військових - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За даними розвідки Міноборони, окупаційний контингент ЗС РФ на Донбасі посилюється. До міста Антрацит прибули дві роти російських військовослужбовців", - повідомив він.

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Як сказав Мотузяник, в район селища Михайлівка Луганської області прибув ешелон із 360 тоннами паливно-мастильних матеріалів, а в Харцизьк прибув ешелон із запчастинами до танків і продовольством.