Угруповання РФ на Донбасі посилюється: до Антрацита прибули дві роти російських військових - розвідка
13:30, 18 лютого 2016Війна
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Окупаційний контингент збройних сил РФ на Донбасі посилюється.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За даними розвідки Міноборони, окупаційний контингент ЗС РФ на Донбасі посилюється. До міста Антрацит прибули дві роти російських військовослужбовців", - повідомив він.
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Як сказав Мотузяник, в район селища Михайлівка Луганської області прибув ешелон із 360 тоннами паливно-мастильних матеріалів, а в Харцизьк прибув ешелон із запчастинами до танків і продовольством.
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